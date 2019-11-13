香港全境爆發多起警民衝突，中文大學陷入火海，學生與警察也持續僵持中，稍早民主派全體議員發布集體聲明，呼籲國際社會、各國駐港領事和組織及社會人士，共同向掌權者施壓，在關鍵時刻守護下一代，勿讓三十年前的悲劇重演。民主派同時也呼籲學生在衝突中應冷靜，以安全為前提行事。

聲明中指出，在中大部署的警察，不斷挑動學生情緒，前線員警也並未表現出願意對話協商的態度，即便校方兩度介入調停警方卻在校長段崇智在場的平和環境下，施放第一輪催淚彈，踐踏大學尊嚴令局勢急處升溫。

民主派認為警隊權力應有所限制，並非「不容許校園成為窩藏犯罪的地方」一由，就合理化所有在中大的行徑。即便警隊有證據顯示罪犯在校園內，也要向法院申請後，依法辦事。

民主派更批評自北京返港後的特首林鄭月娥，打壓示威者的手段一再升級，令情勢難以收拾，更直言若是學生有任何傷亡，北京及林鄭月娥將成為歷史罪人。

(中時 )