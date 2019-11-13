邱勝翊（王子）、任容萱首度合作的八大電視戲劇《覆活》，預計明年上檔，12日首度公開精采前導片花與視覺。劇情中透露出，男女主角從小因為一個瀕死詛咒，自此兩人命運牽連在一起，當時在拍攝主視覺時，王子談起因飾演的保鑣角色內心情緒很重，好幾場戲都要嘶吼著叫，「吼到聲帶發炎，還引起高燒」。

《覆活》屬輕科幻類型的愛情故事，LOGO將兩個字設計重疊在一起，任容萱說這視覺上把她和王子的關係狀態呈現出來，也描述了他們是共生共存的關係。劇中兩人情感糾纏密不可分，但一講到吻戲，任容萱大笑透露，他們拍手牽手的畫面，互看彼此就會一直笑場，但演吻戲時反而變得認真，不能開玩笑，表示：「能一顆鏡頭趕快過就過！」

王子提及有場戲台詞「從今以後妳就留在我身邊」，非常浪漫深情，但這一段來回唸了4次，對戲的任容萱頻頻笑場。她解釋說，那時狀態她已經有點傻萌了，聽到王子吐出這句話時有被撩到，忍不住就笑出來，但一正式開拍就有ㄍㄧㄣ住。王子也說，有時候笑穴一點開就真的很難忍。

雖然是首次同台合作，但兩人非常驚訝彼此的默契很好，任容萱說，有次他們同時看見有人褲子沒穿好，她話已經到嘴邊，王子就搶先一秒說出來，沒想到連心裡的OS很多時候都是一致。王子記得有次導演說喊ACTION後過5秒要同時講話，他們試一次就成功。在拍攝主視覺當天，由於兩人站位要一左一右，恰巧任容萱和王子的髮流分邊剛好各自露左、右臉，笑說連這配合度也太好了吧。

(中時 )