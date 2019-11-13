知名體育主播徐展元，當年轉播經典賽中韓之戰，失控淚灑播報台，以一句「真的好想贏韓國！」廣為球迷所知；而昨晚世界12強棒球賽，中華隊以7:0將韓國隊打得灰頭土臉，也讓徐展元再度淚崩，在臉書PO出主播愛妻谷懷萱相擁照，淚喊：「中華隊是真的贏韓國了！」
徐展元臉書po文立刻在網路引發球迷熱議，直呼這場唯一遺憾為不是徐展元播報，「這場展元如果能播真的完美了」、「多了老婆，怒噓」、「想看展元播這場+1」、「好可惜沒有展元播，真的會更感動。」
徐展元臉書全文：
我是展元，來！懷萱！中華隊是真的贏韓國了！
陳鴻文飆再見三振時，我抱著愛妻懷萱，我哭了！
張奕6.2局奮力投112球無失分退場時，我哭了！
陳俊秀轟3分全壘打，比數變6：0時，我哭了！
相信全台灣都跟我一樣流下感動的、喜悅的眼淚！
這次中華隊是被各種看衰、看扁、看低、看小小，
但卻能以7：0完封了全明星頂級戰力的韓國隊！
寫下台灣棒球史上對韓國，最大差距壓倒性勝利！
我們可以抬頭挺胸的大聲說，台灣棒球是很強的！
這場勝利希望能夠振奮台灣人的自信心與凝聚力，
面對各種挑戰都能勇往直前，相信自己！
這場贏韓國，但2020東京奧運門票還沒入手喔！
接下來大家還是要繼續幫中華隊加油啊！
2013年我說：「真的好想贏韓國！」僅5秒的畫面
讓我的人生有了很大的改變，雖然失去很多，
但也得到很多，我是努力讓人生變得更好了喔~
2019年的今天，見證中華隊真的贏韓國了！
心中感慨萬千，既是激動，亦是狂喜，也是放下了
(中時電子報)
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