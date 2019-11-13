中華大勝韓國，徐展元抱妻落淚。(取自徐展元臉書)

知名體育主播徐展元，當年轉播經典賽中韓之戰，失控淚灑播報台，以一句「真的好想贏韓國！」廣為球迷所知；而昨晚世界12強棒球賽，中華隊以7:0將韓國隊打得灰頭土臉，也讓徐展元再度淚崩，在臉書PO出主播愛妻谷懷萱相擁照，淚喊：「中華隊是真的贏韓國了！」

徐展元臉書po文立刻在網路引發球迷熱議，直呼這場唯一遺憾為不是徐展元播報，「這場展元如果能播真的完美了」、「多了老婆，怒噓」、「想看展元播這場+1」、「好可惜沒有展元播，真的會更感動。」

徐展元臉書全文：

我是展元，來！懷萱！中華隊是真的贏韓國了！

陳鴻文飆再見三振時，我抱著愛妻懷萱，我哭了！

張奕6.2局奮力投112球無失分退場時，我哭了！

陳俊秀轟3分全壘打，比數變6：0時，我哭了！

相信全台灣都跟我一樣流下感動的、喜悅的眼淚！

這次中華隊是被各種看衰、看扁、看低、看小小，

但卻能以7：0完封了全明星頂級戰力的韓國隊！

寫下台灣棒球史上對韓國，最大差距壓倒性勝利！

我們可以抬頭挺胸的大聲說，台灣棒球是很強的！

這場勝利希望能夠振奮台灣人的自信心與凝聚力，

面對各種挑戰都能勇往直前，相信自己！

這場贏韓國，但2020東京奧運門票還沒入手喔！

接下來大家還是要繼續幫中華隊加油啊！

2013年我說：「真的好想贏韓國！」僅5秒的畫面

讓我的人生有了很大的改變，雖然失去很多，

但也得到很多，我是努力讓人生變得更好了喔~

2019年的今天，見證中華隊真的贏韓國了！

心中感慨萬千，既是激動，亦是狂喜，也是放下了

(中時電子報)