外型酷帥的伊林娛樂藝人張雁名，在客家電視台《烏陰天的好日子》飾演有自殘傾向的精神科醫師李天石，張雁名說該劇播出至今，他收到許多正面回饋，不少憂鬱症的朋友、病患家屬，甚至有正在精神科實習的醫學院學生傳訊息給他，謝謝他們拍了這部戲，「除了讓觀眾知道憂鬱、躁鬱症沒有大家想像中的可怕，也讓這方面醫師、護理師也從戲劇得到一些更清楚的知識，帶給他們不少臨床經驗！」他說，這是拍這部戲最值得欣慰的收獲！

張雁名在《烏陰天的好日子》飾演精神科醫師，與方宥心有不少對手戲。（客家電視台提供）

《烏陰天的好日子》故事主題稍微沈重，張雁名劇中有不少情緒很重的濃烈感情戲，不過私下的他是劇組的開心果，特別是與女主角方宥心對戲，更是常常故意逗她笑，但其實最好笑的，是他戲裡戲外常摔跤跌倒，製造意外的笑果，常讓必須嚴肅演戲的方宥心忍不住噴笑。他說，有次兩人在醫院護理站對戲，他走著走著直接跌倒在她面前，「她以為我是故意弄她，我想說導演也沒喊卡，應該沒穿幫，所以跌完默默爬起來裝沒事還講完台詞，最後她還是忍不住大笑！」

有次在宜蘭也是跟方宥心對戲，「我穿著襪子，但地板實在太滑，我要走過去時，突然以很綜藝的滑法，直接滑去坐在她旁邊，導演也是故意不喊卡，我們只好ㄍㄧㄣ著把戲演完！」

張雁名在《烏陰天的好日子》飾演精神科醫師，與方宥心有不少對手戲。（客家電視台提供）

他坦言自己平常也很容易摔跤滑倒，而且經常發生在重要時刻，「很久以前跟喜歡的女生第一次約會，當時正在下雨，她在馬路對街，我打招呼後往她走去，原以為會是如偶像劇般的浪漫情節，結果我直接在馬路中間滑一大跤，臉上還沾了土都髒了，超糗！」不過也因為這樣，反而讓對方印象深刻，兩人後來真的交往了，「交往期間還是經常滑倒！」因為太常摔跤跌倒，他懷疑自己可能小腦不平衡。

張雁名先前在《最佳利益》飾演精神分裂者備受矚目，這回則飾演因創傷症候群而會自殘的精神科醫師，他說事前做了很多功課，除了閱讀大量心理學、精神科方面書籍，也向身邊精神科醫生好友請教，結果意外發現，現實生活中的醫師好友因為每天看幾十個門診病人，聽到太多負面情緒、累積很多的負能量卻都不能帶回家，加上也會有屬於醫師的偶包壓力，情緒很壓抑，也滿常有自己的心理問題待抒發。因此他飾演這角色時，不覺得要演到讓大家覺得是個完美的醫師，「醫師跟一般人一樣，也可能會有憂鬱症等大大小小問題」。

張雁名在《烏陰天的好日子》飾演精神科醫師，與方宥心有不少對手戲。（客家電視台提供）

他說自己在《最佳利益》的角色是人格分裂的精神病患者，很爆發、外顯，明顯讓人知道有病，《烏陰天》的天石則相對內斂壓抑，看不出有問題，有很多自責，因為不願意讓人知道，只能用自殘方式對待自己，「雖然一個是病人，一個是醫生，看似截然不同，但其實內心層面有點像，都是孤獨自卑的角色，覺得世界對他不公平」。

張雁名在《烏陰天的好日子》與劉倩妏飾演兄妹。（客家電視台提供）

(中時 )