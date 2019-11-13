第10屆金音創作獎頒獎典禮將於16日登場，也公布演出嘉賓，包括當紅日本潮流文化代表「Suchmos」、爆紅超脫系音樂和尚「藥師寺寬邦」、「鄉民老婆」吳卓源（Julia）、都會神秘樂團YELLOW主唱黃宣，此外頒獎嘉賓包括鳳小岳、孫盛希、樂團「脫拉庫」主唱張國璽、客語音樂實踐家鍾永豐、金曲最佳編曲人黃少雍，以及來自海外的日本奇幻搖滾樂團「Yogee New Wave」、唱片傳奇人物任將達、資深音樂人李壽全等齊聚金音獎，為典禮增添光彩。

鳳小岳將擔任金音獎頒獎人。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

樂團「脫拉庫」張國璽將出席金音獎。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

當紅日本樂團「Suchmos」受搖滾、爵士、嘻哈啟發，為日本樂壇刮起一陣「City-Pop」的音樂潮流，不但獲得Apple Music年度最佳新人，更登上ORICON 公信榜專輯榜亞軍及Billboard Japan排行榜冠軍，2018年登上紅白歌合戰、2019年9月在橫濱棒球場開唱。日本超人氣音樂和尚「藥師寺寬邦」則透過網路影片爆紅，以現代音樂傳承佛法。

藥師寺寬邦。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

YELLOW。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

當紅日本樂團「Suchmos」受邀出席金音獎。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

為展現「女力」，被網友封為「鄉民老婆」的才女吳卓源，將以古典為基礎融合現代流行音樂演出，今年由旺福主唱瑪靡Mami擔任主持人，包括樂團告五人主唱犬青、甜約翰鍵盤手曼達、創作歌手柔米、百合花鼓手邱舒、孔雀眼主唱令晴、眠腦鼓手亮亮等將驚喜組女子樂團，展現女性音樂人的甜美活力。

(中時 )