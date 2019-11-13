林予晞在TVBS《天堂的微笑》飾演得了腦瘤的幸福人妻「趙承舒」，劇中她在準備迎接與老公修杰楷期待已久的小生命同時，也面臨自己生命正走向終點的隱憂。林予晞26歲時就因罹患甲狀腺腫瘤而告別「空姐」生涯，接受專訪時坦言，對於生死議題，她很早就思索過了，所以才會來當演員。事實上，她1年多前也曾再次面臨「死亡」恐懼，而且那次的驚嚇，讓原本無肉不歡的她，開始茹素、至今完全不敢殺生！

林予晞主演《天堂的微笑》。（TVBS提供）

林予晞說，當空服員時，她曾是個瘋狂的健身運動愛好者，後來做得太多、膩了，現在僅一周一次瑜伽，其他全靠飲食規劃養生，已經吃蛋奶素滿一年。不過說起開始吃素的緣由，她半開玩笑地說：「這是一個鬼故事！」

林予晞與修杰楷在《天堂的微笑》飾演恩愛的甜蜜小夫妻。（TVBS提供）

去年她到台東拍攝電影《寒單》，為了那場她被鞭炮炸死的重頭戲，她事前花了近10小時全身化了超逼真的燒燙傷妝，當時她和鄭人碩一起建構的氛圍都是相信這個人活生生被燒死了，她因身上只穿小可愛、小短褲不斷在柏油路面上打滾，拍完後全身瘀青，收工回飯店後累得睡到隔天中午，想著要找家餐廳好好犒賞自己，因此請經紀人幫忙找離飯店近、走路就能到的餐廳。後來經紀人傳來資訊，她一看Google地圖，「餐廳怎麼不是在飯店附近，竟然有1.4公里遠！接著定睛一看，我發現我人不是顯示在飯店，竟被定位在台東第一殯儀館！」

她當下第一反應是：「蛤？我根本沒去過殯儀館那地方！」以為是自己剛睡醒很ㄎㄧㄤ，所以關掉Google地圖重新定位，手機也多次重新開機，卻怎麼看都是顯示在「殯儀館」，她覺得奇怪又很毛：「這是否有什麼誤會？」本來沒多想的她，隔天收工回飯店已凌晨三、四點，半夜想到這件事，有點毛毛的，當時剛好同劇組的小薰正在做IG直播，她就打開放出聲音聽，沒想到，直播中的留言區突然跳出「予晞R.I.P」，「這訊息很快跑過去，而且全世界好像只有我看到，只有我有反應，那麼多網友都沒人看到，我心裡真的很毛，但又不知道該怎麼辦」。從那時開始，她因為太害怕而不敢搭小飛機，來回台北都是搭火車。

林予晞聊起吃素的緣由。（盧禕祺攝）

又有次她去逛位在地下室的賣場，正走到咖啡廳時，突然接到一個通靈的朋友打電話問她人在哪，原來對方說他做了一個黑白的夢，「我夢到妳在地下室的咖啡廳，有一群過世的靈體朝妳靠近，所以我很擔心」。種種的訊息，都讓她覺得好像有什麼。

後來朋友介紹她找三位有研究的高人老師，結果三位都講了一模一樣的答案，「他們說，我上輩子是一個貪贓枉法的師爺，害死很多村民，我的冤親債主們一直找機會要講這件事」。她說自己原本是個很科學的人，但因為三個老師講出一樣的事，原本沒有宗教信仰的她這時寧可信其有，也覺得沒什麼好抵抗的，因此在老師的建議下，開始吃素，不殺生。「其實我拍《與惡》那一整年都精神恍惚，很像在調時差、人不在當下的感覺，身體不舒服也去做了健康檢查，結果發現只有膽固醇微高」。

林予晞。（盧禕祺攝）

她說自己原本討厭吃青菜，超愛吃肉、吃海鮮，牛排還特別喜歡有血水的，但被高人建議吃素的當天，她就真的開始吃素到現在，以前看到蟑螂、蚊子、螞蟻，絕對不囉唆馬上滅口，現在會抱著普渡眾生的念頭，完全不殺生，吃素後身體慢慢變好，工作也更順了。關於這一切，她很甘願，也覺得很喜樂。

很早就思索過生死問題的她說，生命原本就是大自然的循環，自己現在想的是，如果真的像劇中的「趙承舒」生病了，該怎麼面對、如何同時照顧自己的心力健康。透過這部戲想帶給觀眾的，是提醒大家多關注自己的身體健康，雖然癌症很可怕，但現在的醫學很發達，就算是生病的人，在治療過程中也無需自己嚇自己，只要全心全意面對治療這件事就可以。

林予晞。（盧禕祺攝）

林予晞。（盧禕祺攝）



林予晞。（盧禕祺攝）

林予晞。（盧禕祺攝）

林予晞。（盧禕祺攝）

(中時 )