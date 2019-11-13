F4越戰期間與MiG-21對戰

曾經在越戰與冷戰期間代表美國空軍的F4幽靈(Phantoms)戰機，從2007年9月在美國做最後一次飛行後，已正式由美國空軍退役，其他尚在使用的國家，亦將陸續告別這架冷戰時期著名經典戰機。當年蔣介石曾積極購入F4，但終究因美國的對華政策大轉變而失之交臂，對台灣而言，失去F4正形塑了此後數十年的美中台關係，而此一關係也正在面臨半世紀以來的重大轉變。

《星條旗報》最近一篇報導中指出，F4幽靈機是冷戰時期美國空中力量實力的縮影，是越戰時使用最廣泛、也最受注意的戰機。雖然越戰已結束數十年，F4幽靈機仍有部份在服役，但終究它們將逐步地離開舞台成為歷史的一部份。

從1950年代開始約20年當中，F4總共生產5195架，目前只有數十架仍在服役，美國空軍、海軍和陸戰隊航空部隊的幽靈機已全數除役，其中還有不少被拿來當無人靶機，目前還有部份有外國空軍在使用，也將面臨退役。

報導說，F4幽靈機是一款超音速長程戰鬥轟炸機，最高速度超過2.2馬赫，人們對它依然津津樂道，駕駛過它的人尤其懷念。曾在1969-70年間於越南戰場上駕駛過F4的美國空軍退役上將羅納德．基斯(Ronald Keys)空軍上將說：「F4在才華洋溢的飛行員和武器操作員手，強大到幾乎無堅不摧」。英國空軍作家沃恩斯（Alan Warnes）則稱它是真正的多用途平台，在歷次戰爭都發揮了重要作用。不只在越戰，包括冷戰時期的歐洲，F4隨處可見，當時部署於歐英國與德國的總數超過千架。

前蘇聯製造的MiG-21是冷戰時期幽靈機的主要對手。與體型較小型、只能攜帶4400磅彈藥的MiG-21相比，幽靈機有9個機翼掛載點，能裝載高達18000磅的彈藥，包括炸彈、空對地和空對空導彈，因此多年來幽靈機有個討喜的綽號：「領先全球的MiG機零件供應商」。

在1996年「沙漠風暴」進行攻打伊拉克任務的5年後，美國最後一批幽靈機退役，其中部份改裝為空軍的靶機，2013年最後一批改裝的3年後，美空軍在新墨西哥州的霍洛曼空軍基地舉行了幻影的最後一次飛行儀式，讓幽靈機近60年的服役生涯完全結束。

報導指出，目前還有希臘、土耳、伊朗、韓國和日本還在使用F4幽靈機。除了伊朗之外，其他國家都在積極尋找替代它的新戰機。目前伊朗的F4是華盛頓在1970年代出售的225架遺留下來的，這批幽靈機的維修會愈來愈難，但革命後的伊朗至今在沒有美國提供零件和維修的支援下，目前竟然也能維持約50架在服役。

報導說，即便是在全盛時期，F-4仍然有不少問題，包括駕駛艙視野差、發動機煙霧太多、機動性能不足、早期的雷達技術不佳等等。空軍上將基思曾說，如果與F-15、F-16V、F-22或F-35的人工智慧及數位化能力相比，它大概相當於指針手錶的技術水準。

幽靈機數十年服役期裡，許多人批評它的性能，也編了綽號來取笑它，例如「老煙槍」、「鉛雪橇」、「飛行鐵砧」等等，不過它的動力設計證明了一個玩笑話：只要發動機夠強，磚造的飛機也能飛上天。

(中時電子報)