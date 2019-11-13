由於歐洲聯盟官員表示，美國總統川普預計會在這週宣布他將延後決定是否針對歐盟汽車及汽車零組件加徵進口關稅，且可能會再度延後6個月，歐股今天收高。

倫敦FTSE 100指數上揚0.5%，以7365.44點作收。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.7%，收在13283.51點。

巴黎CAC 40指數上揚0.4%，收在5919.75點。

(中央社)