傳川普將延後決定加徵歐盟汽車關稅 歐股收高 07:182019/11/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於歐洲聯盟官員表示，美國總統川普預計會在這週宣布他將延後決定是否針對歐盟汽車及汽車零組件加徵進口關稅，且可能會再度延後6個月，歐股今天收高。 倫敦FTSE 100指數上揚0.5%，以7365.44點作收。 法蘭克福DAX 30指數上漲0.7%，收在13283.51點。 巴黎CAC 40指數上揚0.4%，收在5919.75點。 (中央社) #汽車 #指數 #收高 #川普 #上揚 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 川普說陸是騙子 但指歐盟更壞 - 時事 女王親指導 凱特展開準皇后特訓 - 國際 川普凌晨演說 美陸貿易戰有好消息？ - 國際 怪了！生下3子女 威廉王子與凱特竟沒監護權 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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