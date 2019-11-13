有時在家也能挖出寶！近日一名網友表示幫高齡90多歲的阿祖整理物品時，阿祖拿著一疊舊紙張，仔細一看上面寫著「德國舊馬克債券明細表」，面額從5萬到500萬都有。原PO好奇這個債券現在是否還能用？照片曝光後，有專業網友發現這是德國在一次大戰後發行的「舊馬克債券」，也點出其價值。

原PO在臉書社團「爆系知識家」分享照片，他指出某天幫90幾歲的阿祖整理東西時，老人家拿出了一些債券。債券上頭註明這是「德國舊馬克債券明細表」，而原PO共有7張債券，而且分別寫著5萬至500萬不等的數字。看該債券已有些歷史的痕跡，原PO說不了解是否仍具法律效力？

「德國舊馬克債券明細表」上面分別寫著5萬至500萬不等的數字。（圖/摘自爆系知識家）

照片一曝光後，馬上吸引專業網友回答，這是第一次世界大戰德國發行的不記名舊馬克公債，也有人打趣笑說「大地主？」、「金元券！軍票！馬克債券！都是吸金用的所以你們明白了嗎」。

據了解，德國在第一次世界大戰後，因《凡爾賽條約》背負了大量賠款，因此發行了2200兆「舊馬克的不記名債券」賠償給當時的戰勝國日本；之後日本又將大量債券轉賣給台灣人，但最後並未如期兌換。

原PO看該債券已有些歷史的痕跡。（圖/摘自爆系知識家）

(中時電子報)