不少人早上為了趕著上班、上學，早餐經常匆匆打發，或是因為起床太晚來不及，乾脆把早餐跟午餐併在一起吃，但早餐學問大，不僅是一天元氣的開始，養成吃早餐的好習慣，更可以維持血糖水平，減少糖尿病風險！

雖然有些人習慣不吃早餐，覺得沒什麼大不了，可以在午餐、晚餐再「補」回來，但營養師程涵宇表示，早午餐的「時間」是不對的，通常都是睡到日上三竿後才起床，以致於用餐時間都在早上10點過後，而依據中醫的「子午流注」理論，每天的12個時辰，相對應人體的12條經絡；因此，早上7～9點正走到「胃經」，也就是在這個時段吃早餐，身體的消化利用率會是最好的。

若不吃早餐，容易因為早上空腹，中午時肚子更容易感到飢餓，有人更因此食量大增，反而造成胃腸負擔過重，長期下來可能導致胃潰瘍、胃炎、消化不良等胃部疾病；且長時間未進食，胃中沒有食物可以刺激膽汁分泌，會讓膽汁變濃稠，產生膽結石的機率因此變高。

不要小看吃早餐，早餐除了可維持人體正常的生理狀態和活動外，對於體重斤斤計較的愛美一族，更可以透過吃對早餐，維持良好代謝，控制攝取的總熱量與合理的體重；同時，幫助調節身體質量指數（BMI）且降低「胰島素抗性」，因而降低糖尿病發生的風險。

不過，不少人常覺得早上剛起床胃口不好，更別說重視早餐，程涵宇建議，可以分「兩階段進食」，起床後先喝豆漿補充體力，等到10點左右覺得「味覺醒了」，再吃點吐司，如此也會酌量減少午餐的食量，這樣可以一舉兩得。

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(中時電子報)