一位美女主持人在某次上完節目後收到觀眾的訊息，對方表示收看節目時看到她的脖子有不明的凸起，所以詢問她是否有去檢查身體，這位美女主持人收到消息時一笑置之，直到她回去看當時電視片段，才驚覺事情不對。

(圖/取自Antoinette Lattouf 推特)

據《太陽報》報導，於澳大利亞《十號電視網》工作的美女主持人拉圖夫(Antoinette Lattouf)，某日接到來自維多利亞省的麥考伊(Wendy McCoy)透過FB傳來的訊息，麥考伊在訊息中詢問拉圖夫是否有去檢查甲狀腺？隨後表示自己並非「網路小白」(trolling)只是當天在看電視時發現拉圖夫的脖子上有一塊「奇怪的凸起」。

拉圖夫承認，當初看到這條消息時是用一種「譏笑(scoffed)」的態度看待之，不過在她看完了自己的採訪片段後，她才驚覺麥考伊真的沒有在跟她鬧著玩。拉圖夫表示，她的家族有甲狀腺癌病史，因此她決定立刻去找醫生，在進行了一系列詳細的檢查後，醫生確定拉圖夫的脖子上那個腫脹的凸起是一個良性腫瘤，若是放任它最終將會引響拉圖夫的說話及吞嚥能力。

在手術完後，拉圖夫表示她真的非常感謝麥考伊，因為對方伸出援手督促她去看醫生，這一善舉可能挽救了她的職業生涯。

(中時電子報)