親民黨主席宋楚瑜在今日11點於親民黨決策會議及全國委員會議後，對媒體正式宣布角逐2020總統大位，這是他第五度競逐大選，外傳副總統的人選也已安排好，是位女性的政治素人。

親民黨權威管道證實，宋楚瑜的副手人選，確定由廣告界傳奇人物、有廣告之母之稱的前聯廣董事長余湘擔任，而發言人則是知名媒體人于美人。

親民黨全體三位立委李鴻鈞、周陳秀霞、陳怡潔，台北市副市長蔡炳坤、親民黨副主席張昭雄、台灣民眾黨秘書長張哲揚，郭台銘的幕僚劉宥彤和蔡沁瑜國會政黨聯盟秘書長高國慶均出席本場記者會。

親民黨今日於長榮桂冠召開全國委員會議，黨主席宋楚瑜在參選記者會上正式宣布參加2020總統大選；宋楚瑜的參選也導致前立法院長王金平的總統夢碎，王也在昨日正式宣布退出大選。

宋楚瑜表示，明年1/11日是他的第6戰，愛拚才會贏，77歲仍要參選第6次的宋楚瑜，怕輸不會贏，再重申「愛拚才會贏」。

做為一個政治老兵，他敢很自豪的說，全程參與台灣民主，解除戒嚴、開放黨禁、解除報禁等，讓台灣人不用怕被判為政治犯。

宋楚瑜說，我們的選舉制度，無法讓藍綠之外的勢力有揮灑的空間，很多人都耿耿於懷。幾十年來藍綠總是惡鬥，第三種聲音始終上不了檯面。如果不改善這種狀況，台灣只能陷於藍綠勒索，無法大不前進。他期勉自己扮演獨孤求敗的角色，已經不執著於個人的輸贏，已經徹底放下44年的奮鬥史，他沒有政黨的包袱，沒有孩子要關說的包袱，沒有人情負擔的包袱。

他宣布，宋楚瑜將帶著初心，參加終極之戰。他希望中華民國可以從雙首長制轉變成內閣制，在教育上也向下紮根，降低政黨票的門檻，希望台灣不只有藍綠，五彩繽紛的優秀小黨也有表現的機會。

(中時電子報)