川普周二在紐約經濟俱樂部左右開弓，痛批大陸與歐盟。

美國總統川普再度為貿易攻擊北京，說中國大陸是「騙子」，並將這狀況歸咎於以往的美國領導人坐視。

「自從中國2001年進入世界貿易組織（WTO）後，沒人比它更善於操縱或利用美國，」川普周二在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）說，「我不會說『欺騙』這兩個字，但我要說，沒人騙得比中國更厲害。」

據CNBC新聞網12日報導，美中正設法敲定第一階段貿易協議，減輕部份關稅，但川普這番談話打斷了雙方相對和平的時期。由於美國力促中方進一步開放市場，並停止竊取智慧財產，但北京想要華府停止課徵約2,500億美元（近8兆台幣）關稅，可能的協議細節或許仍會出現變化。

不過，川普並未歸咎北京，反倒是砲口朝內，說是前幾任協商貿易協議的領導人縱容陸方操縱，結果卻傷了美國工人，尤其是那些從事製造業的工人。

當然，川普痛批的不只有北京，他還把矛頭指向歐盟，說它們採取不公平的貿易行為。

(中時電子報)