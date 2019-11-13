台北龍山寺裡的月老相當出名，吸引不少求姻緣的民眾前往祭拜。日前，有名女大生也貼文表示，帶著一盒「蛋塔」去拜月老，希望自己能有一段好姻緣。沒想到隔天竟然就被帥哥搭訕了！讓女生直喊，如果最後他真的變男友，我帶10盒蛋塔去還願！

一名女大生在Dcard上貼文，聽說龍山寺的月老很有名，因此帶了一盒蛋塔去求姻緣，雖然拜完以後覺得自己很普通，真是為難月老了！沒想到，隔天她一如往常地前往咖啡廳念書，結果竟然被一個身高180的帥哥搭話。原來咖啡廳有買一送一的活動，男生想找女生合買，後來兩個人也聊了起來，最後甚至成功交換Line。讓女生直喊：如果我們真的在一起的話，我會帶10盒蛋塔去還願的！

貼文曝光後，吸引大批網友回應，「這禮拜一定去拜，所以結論是月老喜歡吃肯德基蛋塔。這個效率有點高，我嚴重懷疑是插隊幫妳安排！」、「拜完月老，當天晚上被要賴，後來過了一個月在一起」、「龍山寺的月老真的很靈，拜完之後七天後就跟曖昧對象在一起惹」、「肯德基的蛋塔如果缺貨，就知道是為什麼了嘿嘿」、「好，蛋塔是吧，我懂了！蛋塔銷量要增加了」。

(中時電子報)