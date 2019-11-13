2020總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜不僅民調落後總統蔡英文，若親民黨主席宋楚瑜參選，將分散反蔡選票，恐助蔡英文連任。台北市議員徐弘庭認為，從黨內初選至今，「我們做了太多錯誤的選擇」，外界認為國民黨不團結的勢已形成，2020大選國民黨還是在很辛苦的狀態裡。

韓國瑜自7月15日勝出國民黨總統初選後，國民黨迅速在7月28日舉辦全國代表大會，盼凝聚黨內衝刺勝選氛圍，延續2018年勝選氣勢。前新北市長朱立倫也曾強調，國民黨只要不團結，2020就是拱手讓人，「基本上可以打包了」，千萬不要有想法說國民黨不團結還能贏誰。據《中評社》報導，徐弘庭認為，現在藍營問題出在不團結的勢已成形，若過去初選辦好，「國民黨的民調會一路落後到現在嗎？」

徐弘庭提及，藍綠兩黨最大差別在於國民黨不團結，已經是一個「勢」了。對於2020大選，徐弘庭坦言國民黨還是在很辛苦的狀態裡，因為過去做了太多錯誤的選擇，大家都要努力。即便榮譽主席連戰出面舉辦英雄宴，讓國民黨團結的氣氛慢慢恢復，但修補的過程並非一蹴可幾。他直言，這場勝負的關鍵在於有沒有辦法極大化不信任蔡英文的選票。

(中時電子報)