PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨不分區立委提名審核委員會12日召開會議，目前確定推派前警大教授葉毓蘭列不分區第1名，黨主席吳敦義則自列第8名。網友對吳的名次非常不滿，痛批簡直沽名釣譽又不敢光明正大，甚至直言：「真是個愚蠢的決定，政黨票至少掉兩成！」

安全名單排序依次為下：葉毓蘭、現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、學者李玉嬋、吳敦義、屏東縣黨部主委廖婉汝、前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光太太車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商聯合總會名譽總會長吳松伯太太溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美、學者江岷欽。

網友在PTT論壇發文《聽說吳敦義將自己列在第八名哦…》寫道：「真是個愚蠢的決定，政黨票至少掉兩成！你要就光名正大的掛頭牌，要就置之死地放車尾，取個中間8，是又想沽名又要釣譽？被人看破手腳，笑掉大牙！吳如果安幾個暗樁在安全名單內，把自己列車尾之外2、3名，15、16都好，等選完叫暗樁辭不分區，自己不就名正言順的遞補了嗎！」」

文章一出，迴響熱烈，網友們紛紛回應：「之後只要韓國瑜搶到黨主席，吳敦義就什麼都不是了，當白賊義是智障？」「KMT的不分區前幾名，是誰排出來的？」「確定郭粉不會投了」、「誰會把立委寶座讓他？」「當暗樁是白癡？」

(中時電子報)