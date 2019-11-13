本刊11月8日下午直擊張承中(阿中)直奔尹馨住處，「尹中戀」正式曝光，但小倆口可不是只在家裡約會，溫馨的行程才正要展開，晚間六點三十七分，尹馨的黑色轎車由阿中駛離該社區、開到附近的某家幼稚園後，接了一名小女生上車，該女童是尹馨的兩名姪女之一，經常出現在姑姑的臉書。

接著尹馨的座車抵達火鍋店，這時本刊記者發現，阿中穿的衣服和他出門時完全不同，變成一身輕便短褲跟上衣，看來是在尹馨家中換了全套衣物。

等待入座的期間，尹馨還貼心幫阿中按摩。（圖／本刊攝影組）

等待用餐的空檔，阿中與尹馨的互動看來就像一對伴侶。期間阿中隨性地坐在階梯上休息、幫自己按摩肩膀，並不時轉頭凝望著尹馨，投以溫柔的眼神，尹馨則不忘邊哄姪女邊幫阿中搥背，不知情的人看了，恐怕都會以為他們是一家三口。

晚上八點多，用餐結束的三人步出火鍋店，女童兩手分別牽著尹馨和阿中，三人甜蜜蜜地到停車場取車，約莫九點抵達尹馨住處，直到凌晨，阿中都待在尹馨家沒離開。

用完餐後，尹馨與阿中一起牽著姪女離開，乍看像是一家三口。（圖／本刊攝影組）

延伸閱讀

(中時電子報)