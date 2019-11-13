國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文在2020大選上的民調一直以來都是討論的焦點，蔡在民調上屢屢勝出，多次以雙位數差距領先韓國瑜，但學者認為，在選舉最後選民將會自動形成棄保效應，兩人的差距將會縮小到個位數，預估勝敗將會在50萬到60萬票之間。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在藍綠對決下，蔡英文跟韓國瑜的支持度分別為蔡45.7%對上韓33.7%，差距為12個百分點；而在宋處於參戰後，「藍綠橘」的三角對戰組合中，宋的支持度為7.7%，蔡英文43.7%仍維持領先地位，但與韓國瑜32.6%的支持度相較，蔡韓差距將從原先的12%縮小到11.1％；但學者認為最後的結果將不會如民調顯示。

據TVBS報導，學者分析在大選的最後，選民將會自動發起棄保，並以過去大選的得票分析，國民黨在2016最慘的時候也有43%的基本盤，認為宋楚瑜的參選對於大局的影響不大，最後蔡韓兩人的差距將在4個百分點左右，勝敗將會在50萬到60萬票之間。

世新大學新聞學系教授彭懷恩認為，韓國瑜目前進行的「非正規戰」打法，將會影響民進黨判斷；台師大政治學研究所教授曲兆祥也認為，在蔡韓兩人競爭如此激烈下，兩方的民調也會在最後更加拉近。

(中時電子報)