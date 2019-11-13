前陣子外界盛傳「橘白」可能攜手合作，知情人指出，其實親民黨主席宋楚瑜（老宋）確曾屬意台北市長柯文哲（柯P）接班，然而老宋沒料到柯P不僅自創台灣民眾黨，還先後挖走該黨議員黃珊珊和林國成，逼得老宋得五度親征狂舞總統大旗，阻遏一手創建的親民黨泡沫化。

CTWANT 》柯P玩殘親民黨 老宋怒親征破橘白合作

日前老宋公開表明「願意與民眾黨合作」，不料隔日柯P受訪時反酸老宋選總統，還直白地表示「選五次太累了吧」、「我不願表態是否支持」，等同直接打臉老宋。一位橘營人士分析，柯P的一席話自曝民眾黨最深的恐懼，因為柯P不選總統，對該黨立委選情拉抬有限，一旦老宋參選聲量竄升，勢必搶走不少政黨票，因此柯P就像斷人腳後根般挖親民黨人才，正巧激起親民黨的危機感。

知情人士則分析，親民黨決定由老宋親征，不見得能突破既有的藍綠對決格局，卻能以領頭羊之姿衝高該黨立委選情，自然就會影響其它小黨的票數，受創最重當屬民眾黨，柯P勢必憂心忡忡。

本刊調查，親民黨本屆選舉確實面臨空前挑戰，回顧幾屆大選，親民黨最輝煌時期就屬在二００一年立法委員選舉，拿下國會四十六席；然而，本屆選前的各項民調都顯示，民眾黨將取代時代力量黨與親民黨，躍升為第三大黨，民眾黨目前共提十八席區域立委，提名人選範圍涵蓋北、中、南、東，背景囊括藍綠，若加上不分區立委席次，民眾黨誓言要取得十席以上立委。

親民黨立法院黨團主任張碩文評估，親民黨本屆不分區至少拿下3席。（圖／本刊攝影組）

面對民眾黨來勢洶洶，親民黨立法院黨團主任張碩文不甘示弱地說，親民黨第一波區域立委名單提名七人，不分區立委席次最少拿下三席；他評估，民進黨十四席、國民黨十二席，剩下的八席中，若時力跨過門檻拿下兩席，其餘六席會由親民黨和民眾黨各三席。

親民黨不分區立委陳怡潔，在大同、士林、北投共設有7個服務處，外傳她有可能轉戰區域立委。（圖／本刊攝影組）

針對橘白合作，黃珊珊前助理、現任民眾黨發言人陳宥丞說，民眾黨是柔性政黨，不排除與其他政黨合作；至於柯是否支持宋參選，他說，待宋參選結果明朗化，柯才會有所表態。

延伸閱讀

(中時電子報)