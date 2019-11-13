啟德機械起重工程公司（啟德）董事長胡漢龑，在10多年前接班父親胡鵬飛後，憑藉著精準眼光與過人膽識，讓啟德現成為全台最大、位列亞洲前3名的機械運輸業代表。儘管在職場上呼風喚雨，但在面對心儀對象時還是很怕被拒絕，胡董坦言「用心」最重要，尤其將愛烏及屋精神發揮到極致，是他的不二法門。

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胡漢龑表示，每次遇到心儀對象，他都會先以開玩笑的語氣，像是「妳作我老婆好不好」「日子過那麼辛苦，我來照顧妳好了」等話試探對方，亦真亦假的玩笑話，其實暗藏胡董悸動不已的曖昧情意。

胡漢龑強調「用心」最重要，尤其要將愛烏及屋精神發揮到極致。（圖／黃威彬攝）

胡漢龑也提到他當初追求四個老婆的過程。他強調，每個月會固定給付3萬元零用金給各房岳父母，各房親友來訪時動輒4、5萬元的吃喝花費也都全由他買單，所以即便女方知道胡漢龑已有家室，最終仍會被其誠意打動，甘願與其他姊妹共事一夫。

胡漢龑帶著全家到日本旅遊，女眷還會換上和服一起拍照。（圖／胡漢龑提供）

友人還加碼爆料，外表看似花心的胡漢龑其實是名相當用心的丈夫。有次全家包含娘家親戚將近40人一同包下商務艙飛至歐洲旅遊，一次就買了近200個名牌包，旅費就花了近千萬元，全由他買單，但對他而言，讓身邊的人無憂無愁享受人生就是最大的快樂，也是4個老婆對他死心塌地的最大主因。

胡漢龑時常帶全家出國旅遊、享受人生。（圖／胡漢龑提供）

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(中時電子報)