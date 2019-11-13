馬俊麟爆出和王瞳搞婚外情後，民視極力止血，過去對於自家藝人出包，也都公私分明，像江俊翰二○一八年九月因二度沾毒被捕，當天下午交保後，民視便火速為他召開道歉記者會。

當時江俊翰在拍攝中的《大時代》擔任要角，但民視為止血，第一時間就修改他的戲分，安排角色出國，讓江俊翰閉關自省三個月。之後江俊翰回歸演出直到殺青，可見民視對於自家藝人犯錯，都是採取「先處罰，後支持改過」的方式，軟硬兼施。

八點檔更改劇情及角色向來是常態，因此，馬俊麟確實有望回歸《多情城市》。雖然馬俊麟的復出時間尚未確認，但無論梁敏婷控告王瞳「損害配偶權」、並求償新台幣四百萬元的判決結果何時出爐，都不會阻礙馬俊麟的復出之路。

至於王瞳目前的近況，以及與男友艾成剪不斷理還亂的關係，日前艾成坦承他在西門町開的餐廳「艾叻沙」，初期王瞳投資了五十萬元，但隨著營收逐漸穩定，加上因為忙著拍戲，去年王瞳已收回資金，在餐廳的經營上，二人已沒有瓜葛。感情方面，艾成坦言雖然捨不得，但把主導權交給女方，「不管怎樣還是會尊重她的選擇」。

王瞳已退出艾成的餐廳投資，目前兩人關係不明。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)