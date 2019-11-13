網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜，因親民形象與接地氣作風，擁大批支持者。近日一份《中國時報》報紙，因頭版照片與內容深得「韓粉」心，引大批粉絲一早搶購。甚至有人清早去搶發現只剩一份，搶購盛況也讓其他網友吶喊：「我都買不到，我也要啊！」

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「早上去買報纸，好幾個人都要這報纸（《中國時報》），但剩最後一份。以前我還會蘋X報，已經從去年開始只看《中時》報，其他報連瞄都不想瞄！以前蘋X報銷售好，但我剛剛看還剩很多。」

文章一出，獲得超過2500人按讚、超過200則留言與數十次分享。網友紛紛回應：「這報在中午前就常缺貨」、「支持《中國時報》，支持《中天新聞》！」「水國和什麼由報的。拿回家墊垃圾桶都還要考慮呢？」「我都買不到，我也要啊！」

不僅如此，也有網友表示：「我們家這裡的7，我真的懷疑他們是綠蛆，《中國時報》他們都會放在最後面或最底下」、「每天早早就去買報 ，發現早上8點去買《中國時報》賣得最好，再晚一點去買就買不到了，只剩X由時報及蘋XX報，不買了」、「沒錯，我也一樣。《中天》也是，不小心轉到其他新聞台時立馬轉回《中天》，一點都不遲疑！」

(中時電子報)