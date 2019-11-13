好康照過來，新北市中和區民眾要注意了，免費雞排可以吃囉！新北市中和分局為了支球棒球運動，以及慶祝世界棒球12強賽中華隊完封大勝韓國隊，由分局長林故廷與警員合掏腰包，下午3點整將在分局門口免費發送雞排與民眾同樂，預計至少300份起跳，但分局長表示，會視狀況隨時加碼，請民眾記得一同分享贏球的榮耀。

世界棒球12強賽中華隊以7:0直接KO韓國隊，創下隊史上的紀錄，引起國人振奮。本身也是棒球迷的林故廷表示，棒球有事我們的國球，昨晚看到在國際賽中對韓國隊睽違已久的勝利，而且還以千軍之勢橫掃強敵韓國隊，讓他熱血沸騰，決定要將快樂分享給民眾。

林故廷不好意思親自公布這項好消息，但是基層員警卻力挺分局長，紛紛希望能加入免費送雞排的行列，林故廷也立刻答應還要自掏腰包加碼大放送，於是警員在昨天深夜立刻將這項好消息公布在「我是中和人」臉書粉絲團上，立刻引起民眾狂按讚。

為了讓民眾能開心享用，中和警分局也呼籲，這次活動是由分局長林故廷與員警自行發起，基本上先發放300份雞排，發完為止，但將會視狀況加碼，歡迎民眾到現場同歡，但也請民眾遵守秩序，不要打擾鄰近民眾，也不要浪費食物。

(中時電子報)