中華隊昨晚以7比0完封韓國隊，賽後總教練認為先發投手張奕是頭號功臣，張奕則謙虛的表示，全隊氣氛很好，大家都會相互叮嚀提醒，彼此打氣加油，這真的是一支凝聚力強、超棒的團隊。

談到1局下的危機，張奕解釋，當時先投出保送，又被擊出內野安打，輪到韓國隊第3棒中心打者李政厚上場。正在思考如何投出下一顆球？捕手高宇杰的暗號卻沒看清楚，想要請他再比一次，自己卻忘了解開投球動作，就裁判被抓了一次投手犯規（BK）。

張奕說，那時還用日文罵自己：「搞什麼？怎麼會這樣！」幸好接下來高宇杰上來安撫，情緒恢復平穩，並且告訴自己：「不要想太多，投就對了。」終於化解無人出局，二、三壘有人的危機。

張奕覺得能加入中華隊，和這麼多夥伴並肩作戰，真的很開心，投好每場比賽都只是盡自己的本分而已。然而「美好的一仗已經打過」，接下來張奕不會再先發；事實上，他為中華隊做的事也已經夠了。

此外，能在日本境內擊敗全韓職明星組成的韓國隊，相信張奕所屬的歐力士猛牛球團一定也看到了，對於他明年擠進先發輪值應該會有幫助。

(中時電子報)