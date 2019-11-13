曾是蘋果手機零件供應商的「久威國際」（久威），董事長張江忠2年前過世後，由遺孀湯慧芳接任董座，但公司股價常常無預警跳空；且在公司被實力企業跳票1.8億後，竟沒積極追討，隨即打入呆帳，讓股東們質疑財務報表的真實性以及動機，有掏空公司嫌疑，憤而向金管會及證交所檢舉。

CTWANT》1.8億債務竟不追 蘋果供應商女董座擺爛

本刊調查，2017年2月湯慧芳繼任後，久威股價自53元一路上衝至86元，卻在一年之間出現兩次無預警跳空，股價崩跌至26元，等於腰斬再腰斬。一名股東也透漏，「久威旗下的子公司，帳戶狀況根本沒人知道，湯慧芳根本不交代。」

但蹊蹺還不只這一樁，據了解，久威的合作廠商實力企業在業界信用較差，貨款清償時效上短，考量資金調動等因素，久威遂出手幫忙代買材料，並從中收取手續費，兩間公司以以此模式配合10多年。

但2017年12月，久威被實力企業倒帳，至今仍有高達1.8億元的帳款連一毛都還沒討回來，目前正循司法處理，但股東質疑，實力企業截至當年9月，共有6筆款項都沒有付。

換句話說，久威早知道實力企業已經發生財務危機，竟又同意實力企業再次開立支票代替清償，還同意延期到11月，但在當年12月，實力企業宣布破產，造成久威這筆帳款無法取回。

誇張的是，久威在銀行告知實力企業跳票當天，就直接將款項打入呆帳，非但不積極與實力企業展開協商，就連對股東說明具體狀況都沒有。股東說：「久威是上櫃公司，應該有穩定的客戶往來關係，發生這樣的狀況就直接打入呆帳，讓人懷疑他們用這樣的奧步在掏空公司。」

股東看不過久威高層操弄股價而向金管會檢舉。

對於久威董事長湯惠芳遭控涉嫌內線炒作股價、疑似掏空公司一事，金管會不願具名的承辦專員說：「案件正在審理中，不方便透漏細節，內線交易屬刑法，有違法就會移給檢調調查。」本刊另外多次致電久威，欲詢問久威遭控被倒帳一點八億元卻不積極追討，以及是否有炒作股價與掏空公司等問題，但接電話的總機小姐只表示發言人在電話中，會將記者問題轉給發言人，但至截稿前本刊仍未獲得回應。

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(中時電子報)