氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新模式模擬顯示，14日鋒面快速掠過、結構不紮實，但東北季風隨之南下；明日凌晨起北台灣天氣轉變，有局部短暫雨，白天氣溫下降、整天陰涼；花蓮亦有局部短暫雨的機率，其他地區影響較小。

吳德榮表示，今日已持續第5天，清晨各地雲量少，輻射冷卻強，截至5：08：為止，大台北平地最低溫大約在14至17度左右；中南部及東半部空曠地區氣溫也降得很低，大約在14、15度左右。

吳德榮提及，15日仍受東北季風影響，但水氣轉乾；迎風面好轉為多雲時啨，白天氣溫略升；背風面仍為晴時多雲，白天微熱早晚涼；16、17日西半部晴朗穩定；各地白天微熱早晚涼；東半部有局部短暫雨的機率；18、19日另一波東北季風南下，伴隨南海北上的水氣，天氣轉變，迎風面降雨明顯，背風面也有局部零星降雨的機率。

吳德榮指出，中央氣象局今晨2時「路徑潛勢於測圖」顯示，「風神」颱風向西北西進行，在關島北方海面迴轉進入西風帶遠離；菲律賓東方海面的「熱帶低壓」偏西進行，因垂直風切大、厚實雲系偏在低層中心西北側，高低層分離、發展緩慢；由於大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，並無直接襲台的機率。但當其進入南海後，其外圍水氣對台影響的程度，則是需要進一步觀察的。

(中時 )