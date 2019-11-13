英國將於12月12日舉行攸關脫歐的國會選舉。路透社報導，駭客接二連三對英國兩個主要政黨發起網路攻擊，試圖大舉以懷有惡意的流量強行讓這些政治網站處於離線狀態。

英國安全機關曾警示，俄羅斯及其他國家可能企圖利用網路攻擊或在社群網站散布挑撥離間的政治消息來干擾選舉，但俄羅斯否認這種說法。

英國在野的工黨（Labour Party）今早表示，工黨的數位平台遭受縝密且大規模的網路攻擊，但已成功阻絕，並未危及到數據。

根據路透社取得的文件及兩名熟知事件的消息來源，數小時後，工黨網站及其他網路服務二度遭到數位轟炸，接著執政的保守黨（Conservative Party）網站也於格林威治標準時間（GMT）將近下午4時被攻擊。

消息來源表示，目前沒有證據顯示針對這兩黨的網路攻擊與外國有關。

消息來源之一還說，針對保守黨的攻擊規模較大，看來是由不同駭客指揮，但未攻下任何政黨網站。

英國原應於今年3月29日脫離歐盟，但因遲未確定脫歐協議，日期一延再延；最近一次，歐盟同意把期限展延到明年1月31日。

英國選民將在12月的選舉中選出新的下議院，首相強生（Boris Johnson）希望他所領導的保守黨取得多數，以順利通過他的脫歐計畫。

(中央社)