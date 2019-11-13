港警昨闖中文大學校園，與學生示威者發生暴力對峙。美國多位重量級議員今天齊聲譴責，並控訴北京試圖讓香港淪為警察國家。他們也呼籲，美方必須起身支持香港人民。

美國聯邦眾議院多數黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）今天透過推特（Twitter）表示，港警在與示威者校園對峙中所採取的激進作為，讓他深感憂慮。霍耶爾指出，香港市民遭受升級暴力，對香港蓬勃民主是個沉重打擊，「我正密切關注相關發展，並與泛民主示威者站在一起」。

參議院外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Bob Menendez）也推文對香港情勢表達關切。梅南德茲表示，香港市民上街抗議民主及權利遭到侵蝕，至今已近半年，越來越多學生與示威者遭受暴力對待，有些甚至是香港數十年來見過最嚴重事件。

梅南德茲指出，港府應確保警方拿出專業作為並保持克制，也必須面對處理香港人民的正當渴望。他也呼籲美國參議院，應立即通過他共同提案的參院版「香港人權與民主法案」。

參院外委會主席里契（Jim Risch）今天出席華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）活動時被問及香港情勢。里契表示，這個世界需要看到美國起身並說：「聽著，這是錯的，我們與香港人民站在一起。」

關於參院何時才會表決「香港人權與民主法案」，里契表示，參院議程規定不夠現代，事情往往進度緩慢，加上最近主要在處理任命案表決。不過，里契指出，明天相關人士將會開會，希望能讓「香港人權與民主法案」排案有些進度。

美國參眾兩院6月分別推出「香港人權與民主法案」，授權美國行政部門每年點名、制裁侵犯香港人權人士，並盼協助捍衛香港自治權。兩院外交委員會9月25日相繼無異議通過各自法案版本，眾議院並在10月16日以口頭表決方式，全院無異議通過眾院版。

由於參院版「香港人權與民主法案」遲遲未被排進參院全體表決議程，里契及法案主要提案人盧比歐（Marco Rubio）將與負責議程的參院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）會面，討論法案進度。

除了重量級美國議員外，多位長期關注香港情勢的參議員今天也發聲譴責港警。

共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）推文表示，港警把香港中文大學變成「戰區」，美方即時觀看北京是如何侵蝕香港自由。賈德納呼籲：「我們必須與香港及香港示威（Hong Kong Protests）站在一起。」

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）指出，香港警方以暴力回應和平示威運動「令人可恥」。他會繼續支持那些挺身反對獨裁、為自由而戰的人們。

共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）說，港警暴力升級令人無法接受，美國必須起身抵抗中共試圖將香港變成「警察國家」的侵略。

(中央社)