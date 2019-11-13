世界上的水果百百種，每個人喜愛厭惡的種類也不同。日前，有網友深感好奇在PTT上詢問，「最討厭的水果是哪種？」貼文曝光後，隨即引起網友熱議。而眾人的回答也一面倒點名「木瓜」真的噁爆，超像嘔吐物的味道。

PTT上有位網友貼文詢問，常常聽到大家在討論喜歡的水果，但好像很少人問討厭什麼水果。我自己最討厭榴槤，因為味道很可怕，根本就是妖魔鬼怪！還有什麼很討人厭的水果阿？

貼文曝光以後，引來網友熱烈回應，「木瓜！逛夜市聞到差點吐出來」、「榴槤！還被騙說冰過跟冰淇淋一樣嘔嘔」、「酪梨」、「木瓜，有股奶臭味」、「木瓜！有嘔吐物的味道。」、「不甜又酸的水梨，很像吃木頭，還有酸到爆的橘子。」、「仙桃！軟爛的口感太噁」、「鳳梨吃到嘴巴會痛」、「芒果很臭」。

統計網友的回應後發現，超級多人不能接受木瓜的，甚至有不少網友表示，「木瓜的味道真的不行」、「臭臭的真的像嘔吐物」、「木瓜有種奶臭味」。但有趣的是，留言中很多人不喜吃木瓜，卻又能接受木瓜牛奶。

(中時電子報)