國民黨不分區名單昨晚經媒體揭露報導流出，許多藍營支持者在看到名單後後紛紛搖頭猛歎，直呼「天要亡黨！」，其中「排名位列第4的退役中將官吳斯懷，格外引起藍營基層眾怒」，直言吳斯懷跑去大陸參加高度敏感的政治活動，甚至比黨主席吳敦義、台南市黨部主委謝龍介的排名都還前面，在各大社群平台紛紛引起大批藍營網友反對。

有網友在批踢踢政黑版發文，「質疑吳斯懷憑什麼列第四？」，「軍系退將參加陸方中共活動，並且在播放大陸國歌時起立，聆聽大陸領導人訓話，為何這種人名列不分區安全名單？甚至比吳敦義還前面，且按排名他必定中選，請國民黨解釋」。

其他網友紛紛留言。「這樣大家就不太會質疑吳敦義了阿」、「大陸閱兵坐第一排貴客你敢嘴」、「某主席還自肥還要搶立委院長」、「kmt完全不演」、「國民黨有上將要爭取立委，為什麼要提一個中將吳斯懷？」、「操他Ｘ的，有他我就不投票」、「提一個吳斯懷，草泥馬的國民黨」、「67歲卡在那個位子真的是笑死人」。

(中時電子報)