網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜，雖因親民接地氣形象擁大批「韓粉」，卻被外界認為支持者年齡偏高，與現任總統蔡英文支持者相反。網友表示，一位曾擔任直播主的年輕正妹竟一直叫他投韓，更直言要拚經濟、芒果乾是假的，讓他驚訝不已；其他網友驚呼：「嚇死人了！」

網友在臉書社團「韓家軍」發文，寫道：「昨天遇到一位曾當直播主的年輕正妹，居然一直叫我投韓國瑜，讓我超驚訝的！她說我們年輕人需要拚經濟，芒果乾是假的！看她強力拉票，發現她真的很在乎台灣未來發展。」

文章一出，獲得超過2000人按讚與近百則留言。其他網友紛紛回應：「芒果乾是假的，愛台灣是騙人的遮羞布」、「年輕人會改變的」、「年輕人覺醒，讓我們看見台灣未來的希望，唯一支持韓國瑜，為全民打拚經濟」、「這個妹妹很努力經營自己的事業，因此她很努力的拉票，我超驚訝的，第一次被拉票，對象居然是年輕人」。

此外，有韓黑臥底挺韓社團，諷刺道：「幻想文。」不料隨即被發文作者打臉：「可惜不是幻想文，她是曾上報導的美麗直播主。」

(中時電子報)