中國醫藥大學附設醫院與微軟雙方同時見證LOI交換儀式，展現創造醫療智能4.0的決心。（中國附醫提供／台中馮惠宜傳真）

邁向醫療智能4.0時代，中國醫藥大學附設醫院與台灣微軟攜手合作，透過導入AI技術，加速藥物開發進程、預防醫學檢測…等各項目，全面升級為人工智慧醫院；微軟亞太區總裁賀樂賦（Ralph Haupter）也期許，此次與中國附醫的合作，整合微軟總部研究院以及台灣微軟的資源，希望集結世界頂尖的技術，協助台灣成為全球智慧醫療的標竿。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示：「台灣具備世界一流醫療水準且健保制度完善，並擁有完整科技產業鏈做後援，可說是相當適合發展AI醫療。目前中國附醫AI門診服務項目已包含骨齡判斷、精準醫療以及各類醫療影像判讀，特別成立『智慧醫療科技創新中心』，著重發展藥物研究與預防醫學，加速進入人工智慧醫療新時代。」

賀樂賦表示：亞洲作為AI發展的前哨站，在AI研發及應用落地方面擁有眾多優勢，因此，微軟在亞洲積極與合作夥伴共同推動AI發展，並提供技術資源加速實現AI普及化。

中國附醫院長周德陽表示：自2016年起，該院積極推動AI科技的進程，為造福更多病患，即設立「智慧醫療科技創新中心」，特別聘請游家鑫擔任中心主任，而進一步與微軟合作，讓藥物研發、臨床試驗文件辨識與分析、智慧醫院發展得以加速推動。

負責此次智慧醫療科技創新中心成立的游家鑫，在2018年透過科技部博士創新之星計畫，前往微軟美國總部研究院進行為期一年的訪問研究。期間不僅學習到微軟學術圖譜的技術，也在微軟見識到充滿無限可能的AI演算能力，推動人類科技研究開花結果。特別是在美國期間觀察到治療肺結核的疫苗可用於治療第一型糖尿病患者的案例，更讓游家鑫決心將微軟學術圖譜技術帶回台灣，導入中國附醫，期望協助藥物研發並加速台灣生醫發展。

(中時 )