玻利維亞在野黨籍國會參議院副議長艾尼茲（Jeanine Anez），今天在未能取得法定人數的國會會議上，宣告她為玻利維亞新任臨時總統。

法新社報導，國會議員先前被召集以通過總統莫拉萊斯（Evo Morales）辭職案，並確認52歲的艾尼茲為玻國臨時總統。

由於副總統和國會兩院領袖隨莫拉萊斯一起辭職，玻國參院第二號人物艾尼茲成為憲法規定按順序的下一位繼任者。

因莫拉萊斯競選連任引發暴力抗議，玻國數週來動盪不安，政府高層大舉辭職讓政權陷於真空。

(中央社)