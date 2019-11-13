玻利維亞總統下台 參院副議長宣告為新臨時總統 10:202019/11/13 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 玻利維亞在野黨籍國會參議院副議長艾尼茲（Jeanine Anez），今天在未能取得法定人數的國會會議上，宣告她為玻利維亞新任臨時總統。 法新社報導，國會議員先前被召集以通過總統莫拉萊斯（Evo Morales）辭職案，並確認52歲的艾尼茲為玻國臨時總統。 由於副總統和國會兩院領袖隨莫拉萊斯一起辭職，玻國參院第二號人物艾尼茲成為憲法規定按順序的下一位繼任者。 因莫拉萊斯競選連任引發暴力抗議，玻國數週來動盪不安，政府高層大舉辭職讓政權陷於真空。 (中央社) #總統 #國會 #辭職 #尼茲 #萊斯 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 川普說陸是騙子 但批歐盟更壞 - 國際 愈看愈有趣！英女王超愛凱特 - 國際 反送中示威壓力大 傳港本周將出動特警 - 時事 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 港示威者遭槍擊命危 陸網民嗨了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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