高雄市長夫人李佳芬代夫出征，正巧高雄市觀光局主秘高美蘭早一天赴日，有人猜測是為了幫李佳芬安排行程，甚至一起拜會日本官員。高雄市觀光局代理局長邱俊龍出來喊冤，澄清雙方各有安排，要外界別再抹黑，並公開高雄市觀光局此行代表主祕高美蘭的訪日行程。

邱俊龍昨天晚間喊冤說，由於明年是高雄從「打狗」更名為「高雄」的一百週年，市府和日本合作推廣觀光，希望吸引日客赴高雄旅遊，這趟出訪早在9月就已經安排好，原定計劃12月拜訪日本，但因日方年底繁忙，才提前到今天（11月13日），和市長夫人李佳芬的出訪行程完全無關。

邱俊龍說，這次觀光局和高捷公司一同合作，參與「高屏澎好玩卡暨旅遊業務參訪及簽署合作備忘錄儀式」，預定將和日本NTA(日本旅行公司)簽約，沒想到竟被外界誤會是和李佳芬出訪行程有關，此行原本是邱俊龍代表出席，但因議會開議期間，所以改由主祕高美蘭代表出席。

邱俊龍並進一步指出，除參訪簽約外，還將和日方討論long stay、智慧旅遊、Maas交通整合服務、高雄燈會藝術節、宋江陣等計畫合作，進而加強高雄市與日本雙方觀光相關業務交流，這些合作計劃攸關高雄市觀光發展，和選舉無關，從行程當中就可以看得出來。

邱俊龍也公開四天出訪行程安排，今天下午將拜會NTA公司總部，洽談業務合作、高雄100週年、邀請參加明年燈會藝術節等議題；週四上午簽約，下午觀摩NTA箱根觀光交通服務方案-Mass專案計劃；週五拜會江之島電鐵總公司洽談合作、高雄100週年，下午拜會藤澤市政府洽談合作；週六參訪鐵道博物館、東京晴空塔經營見學等。

(中時電子報)