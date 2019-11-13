中華隊昨晚以史無前例的比數7比0痛宰韓國隊，不過美國隊也以4比3險勝地主日本，對中華隊爭取較佳排名的威脅大增。賽後總教練洪一中認為，贏韓國高興一天就好，因為接下來還有對美國隊、澳洲隊兩場比賽，都要贏才能確保進入決賽的機會。

最關鍵的是後天（15日）對美國隊之戰，中華隊先發投手已經敲定，如果能過關，中華隊氣勢上來，周六對澳洲隊之戰只要不出意外，再添1勝應該不難。如果這兩戰都贏，複賽3勝2敗應可躋身4強，就看是打冠軍戰還是爭第3名。屆時江少慶已休息5天，3度上場先發應無問題。

有趣的是，洪總昨天在賽前表示，原本今天沒有賽事，全軍要到明治神宮球場練球，但球員們都想休息一天紓緩心情。洪總堅持：「我是老人家，休息又沒地方去，還是練球好。」

後來就變成贏球休息、輸了繼續操兵，結果全隊將士用命，果真擊敗韓國隊，也呼應洪總說的「贏韓國隊高興一天就好」，今天全隊放榮譽假一天。

(中時電子報)