網友討論選情。

國民黨總統參選人韓國瑜面對對手民進黨一次又一次的攻擊，在韓的各方面進行人格破壞，讓網友相當不平，認為民進黨欺人太甚，且以去年的經驗，這些抹黑對於韓國瑜根本無傷，讓他直呼綠營在進行攻擊前，何不捫心自問，看清在這些言論上，自己是否還站的住腳？

網友在PTT上發文表示，去年韓國瑜得以選上高雄市長，全靠民進黨在高雄執政20年，積怨已深，中央更是執政不利，東廠事件、卡管案，而在選舉最後幾個月全力攻擊韓國瑜，卻反而讓韓國瑜以89萬票高票當選；台北市長柯文哲也曾表示，韓流的主因不是因為韓國瑜太強，而是因為民進黨太過於討人厭，追殺一個北農總經理，卻反而讓他成了高雄市長。

而現在民進黨已經塑造出「韓草包」的形象，卻不停手繼續攻擊，現在卻連馬英九前朝都打，「打韓，韓粉不可能退」、「打馬，造成知識藍歸隊」，結果上對民進黨一點好處都沒有，直說綠營行為令人費解。

而現在狂打韓國瑜過去的理財、投資，人家買房買股哪裡犯法了？人家妻子有錢哪裡錯了？民進黨卻不想想自己，貪汙走私菸、酬庸自己人養肥貓、大灑幣綁樁腳，浪費一堆國家的錢；孰輕孰重，一眼就能看出，而民進黨卻還能厚著臉皮狂批韓國瑜，真是讓人難以理解。

(中時電子報)