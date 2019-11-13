王緒緒氣質清新、身材卻很有料。（翻攝自IG：annabella00100）

王緒緒是征服各大論壇的正妹。（翻攝自IG：annabella00100）

柯文哲愛將、台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩遭爆有新戀情，對象是高大帥氣的電視台「花美男」記者。而這名男記者更遭爆料根本「人生勝利組」，女友都是正妹級，還曾和有「台版波多野結衣」之稱的王緒緒交往。

「學姐」黃瀞瑩被周刊捕捉到和男記者到宜蘭出遊，當街熊抱、熱吻、十指緊扣，更在民宿甜蜜過夜，完全是熱戀中模樣。昨天消息傳出後，黃瀞瑩臨時請假避鋒頭，但是私下對同事表示，外界在不了解他們兩人的感情下，將她形容成小三、姦情等形容詞讓她相當受傷，希望大家不樣妄加揣測，否則會考慮對不實報導的媒體提告。

網友們對男記者「花美男」的形容不以為然，卻好奇他靠什麼本領擄獲學姊芳心。據《鏡週刊》報導，男記者其實是「人生勝利組」，歷來女友都是正妹級，2015年在臉書標記自己的感情狀態為「穩定交往」，對象正是有「台版波多野結衣」之稱的王緒緒。

王緒緒有台藝廣電系花、台版波多野結衣之稱，多次登上PTT表特版和各大論壇，是經過眾多網友認證的「正妹」，甚至更攻佔大陸論壇，被大陸網友稱讚是「超胸版」的沈佳宜。

(中時電子報)