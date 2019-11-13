根據《The Athletic》記者報導，籃網老闆蔡崇信將上任才兩個月的CEO利維解雇，改由維斯伯格接任。
利維是9月18日正式成為籃網CEO，而當天也剛好是蔡崇信宣布完全收購籃網還有巴克萊中心，然而利維上任還不滿2個月就被拔掉職務，外界一頭霧水。
而接替的維斯伯格則表示，球隊正處於網上邁進的關鍵時刻，此時球團與球隊必須步伐一致，感謝總管馬克斯、總教練阿特金斯聯手打造出來的球隊文化，接下來就是我們大展長才的時候了。
(中時電子報)
根據《The Athletic》記者報導，籃網老闆蔡崇信將上任才兩個月的CEO利維解雇，改由維斯伯格接任。
利維是9月18日正式成為籃網CEO，而當天也剛好是蔡崇信宣布完全收購籃網還有巴克萊中心，然而利維上任還不滿2個月就被拔掉職務，外界一頭霧水。
而接替的維斯伯格則表示，球隊正處於網上邁進的關鍵時刻，此時球團與球隊必須步伐一致，感謝總管馬克斯、總教練阿特金斯聯手打造出來的球隊文化，接下來就是我們大展長才的時候了。
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