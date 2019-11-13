《國光幫幫忙》開播14年，由孫鵬、屈中恆和庹宗康搭擋主持，創下不少次高收視率，不過近日節目改版，只留下庹宗康，元老級主持人孫鵬、屈中恆被消失，孫鵬也證實「離開是遲早的事情」，所以決定趁節目改版離開，但現爆出真正原因其實是考量製作成本，才會砍掉孫鵬和屈中恆。

孫鵬、屈中恆和庹宗康因為私交、默契好，搭檔主持擦出不少火花，加上節目以各種把妹方式和邀請辣妹上陣，吸引宅男和中年男族群固定收看，《國光幫幫忙》也一做就是14年，就算孫鵬中途因為兒子的事告假1年，製作單位也沒換主持人，終於等到他今年4月回鍋主持。

未料才回歸7個月，就傳出孫鵬要離開《國光幫幫忙》，據《聯合報》報導，孫鵬和屈中恆是被電視台砍掉的，主要原因是，年輕人把妹方式一直在變，在他們眼中孫和屈都已是老派代表，再來就是製作成本居高不下，即使收視佳，也沒在賺錢，有電視台透露，孫和屈主持費加起來約7萬，每月主持12天，若砍掉他們，每月可以省下84萬。

所以經過和孫、屈溝通後，新版節目就沒有他們兩個，由庹宗康帶領張立東、新加入的風田一起主持，希望讓節目能更長久。

(中時電子報)