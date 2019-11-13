近日元祖食品少東—張劭緯遭爆料與大黑松小倆口的千金邱威樺長期暗通款曲，兩人不僅一起親暱打球、多次出國遊玩，甚至到旅館開房間，在浴室玩起自拍，更買了情侶對戒，而張劭緯私下都稱她「寶貝」，邱威樺則在兩人出遊時嬌喊對方「老公」，據悉，兩人的不倫約會固定在星期二晚上。

據《鏡週刊》報導，兩人當時到陽明山拔海芋，雖然是正常的行程，但是過程中兩人不斷調情，邱威樺在拔不出海芋後竟嬌嗔加上呻吟，在好不容易拔成功後，還嬌喊道「老公，好了～」完全把別人的丈夫當成自己的。

據報導，兩人因為婚外情緣故無法隨時見面，只好藉著LINE「訊交」一解相思之情。張劭緯甚至甜言蜜語的告訴邱威樺「已經是妳的人囉～」儘管如此，據週刊踢爆張劭緯婚外情對象不僅邱威樺，外頭還有其他女人。

外傳張劭緯甚至藉著帶小孩打羽球、露營為藉口多次與人妻約會，據安晨妤媽媽聽到孫女述說，張劭緯曾經帶女兒至「同學家玩」，卻把孩子都丟在樓下，獨自與同學母親在樓上，直到樓上突然發出異響，女兒跟同學跟上樓查看，竟看到父親似乎與對方抱在一起的畫面。

這讓身為母親的安晨妤非常震驚，直接與那名「綠帽夫」對峙，該名人夫表示自己的老婆與張劭緯出去玩他是知情的，但還有其他家庭在一塊，認為這當中會不會有什麼誤會?安晨妤則斬釘截鐵地回復：決（絕）對不會。並且「提醒」對方，「這麼多同學就只有去你家，你問一下是不是常常在一起打羽球，又出去。」從兩人的對話中，看起來安晨妤似乎已經掌握了有利的證據。

儘管老公有一連串的偷情風波，但安晨妤本想珍惜這13年的婚姻，不料當兒子被她帶回後，孩子竟告訴她張劭緯常用拖鞋、衣架毆打他，奶奶知情卻不理會等情事，令安晨妤徹底死心，決定要跟腥夫離婚，並爭取孩子的撫養權及張家欠她的上千萬元。

(中時電子報)