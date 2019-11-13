國民黨總統候選人韓國瑜早年購買7200萬豪宅，但財務吃緊被迫虧損出脫，此事遭曝光後綠營緊咬追殺，民進黨立委管碧玲更轟韓國瑜庶民形象破滅，是國民黨權貴。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千直言，管碧玲這不是擺明「搬石頭來砸蔡英文的腳」嗎？

韓國瑜遭指在失業期間，於台北市南港購7200萬豪宅，韓辦則質疑洩漏交易資訊者背後動機，懷疑有「國家機器」介入。總統蔡英文對此表示，這講法要有證據。管碧玲更批韓是國民黨權貴，庶民形象破滅。

對此，孫大千在臉書指出，管碧玲評論權貴的每一項標準，講的好像都是蔡英文。首先，管碧玲指出，韓國瑜可在李登輝時代搭上二屆立委的班車，就是國民黨內「最權貴的一級人物」。孫諷刺表示，照這樣的邏輯，蔡英文是李登輝一手拔擢進入總統府的權力核心，蔡也是國民黨內「最權貴的一級人物」嗎？二、管碧玲表示，韓在第二任立委，就租台糖的土地，競逐的是土地資源的利益。照這樣的邏輯，蔡英文才不過32歲的年紀，就可以買賣內湖15筆土地，並且獲利豐碩，蔡英文競逐的也是「土地資源的利益」嗎？

孫大千直言，當一隻手指頭指著別人時，其實，另外三根指頭指的都是自己。這真的是最好的例子。他諷刺表示，管碧玲這不是擺明「搬石頭來砸蔡英文的腳」嗎？

(中時電子報)