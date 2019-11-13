賞西安古寺千年銀杏樹日限三千人。（照片取自中新網）

11月11日，有網友發現「西安古觀音禪寺」突然在海外的社交平台上走紅。原來，當天下午1點多，一名昵稱為「Aesthetic Sharer ZHR」的網友發佈了一系列照片，照片中，一顆巨大的銀杏樹坐落在一座中國古寺里，銀杏樹通體金黃，同時金燦燦的落葉也鋪滿整個庭院，場面十分壯觀。該推文轉發量高達5萬，點讚數量超過9萬。

根據該推文上的內容顯示，照片的拍攝者叫「Han Fei」，拍攝地點在陝西省西安市古觀音禪寺。推文作者寫道：「1400年的古銀杏樹」。

中外網友紛紛讚歎，「太美了」，「好想去看看」，「讓人想起那句『滿地翻黃銀杏葉，忽驚天地告成功』」等等。更有眼尖的網友發現並評論道：「這不就是傳說中李世民親手種的千年老樹嗎？」

10月28日，古觀音禪寺的官方微信公眾號發布了網上預約的公告，預約於10月29日正式啟動，每日入寺賞樹時間從8：30開始，17：00結束，每30分鐘為一個預約時段，日接待總量為3000人。預約開放以來，幾乎天天爆滿。

(旺報 )