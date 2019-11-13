美軍巡洋艦12日通過台海 今年第9次 09:392019/11/13 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德（左一）在立法院備詢。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發今天表示，1艘美國巡洋艦昨天上午由北向南航經台灣海峽，預計今天上午離開防空識別區；據了解，這艘軍艦為昌塞勒斯維號（CG-62），這也是今年第9次通過。 國防部發布新聞稿表示，一艘美軍艦昨天航經台灣海峽由北向南轉巴士海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態。 國防部長嚴德發上午赴外交及國防委員會，並針對「新式戰機採購特別預算案」進行報告，事前受訪時馴証實。 (中時 ) #海峽 #國防 #軍艦 #今天 #部長 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓指潛艦國造假議題 國防部這樣說 14:392019/11/09 政治 小國建軍第一要務 不讓戰爭發生 04:102019/11/10 政治要聞 西歐5國結盟 捍衛英吉利海峽 04:102019/11/10 國際大事 日皇即位遊行 近12萬人夾道歡呼祝賀 20:382019/11/10 國際 支持愛將辭職助妻連任 林佳龍坦言「選情激烈」 10:402019/11/11 生活 希拉蕊打書談網路仇女：女性政治人物深受其害 13:432019/11/11 國際 北檢選舉查察座談 法務部長要求嚴蒐地下賭盤情資 17:242019/11/11 社會 2019海峽兩岸年度漢字評選－兩岸名人選漢字 和智庶鏈 04:092019/11/12 焦點新聞 英對香港暴亂表憂心 籲警民自制共商解決之道 07:202019/11/12 國際 李佳芬批小三教肛交綠營轟 謝寒冰：教育部長有閱聽障礙？ 14:182019/11/12 政治 軍事熱門新聞 台空軍曾失之交臂 經典F4幽靈機即將全數退役 - 軍事 大陸推出鯊魚型水下無人機 潛游效率高 - 軍事 特拉維夫遭火箭彈攻擊 學校企業躲警報 - 軍事 嚴德發：新戰機成軍後 雙方戰機數量約2比1 - 軍事 美F35單挑颱風戰機落敗 陸媒：遇殲20會敗更慘 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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