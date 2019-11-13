國防部長嚴德發今天表示，1艘美國巡洋艦昨天上午由北向南航經台灣海峽，預計今天上午離開防空識別區；據了解，這艘軍艦為昌塞勒斯維號（CG-62），這也是今年第9次通過。

國防部發布新聞稿表示，一艘美軍艦昨天航經台灣海峽由北向南轉巴士海峽自由航行，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我國周邊海、空域艦、機相關動態。

國防部長嚴德發上午赴外交及國防委員會，並針對「新式戰機採購特別預算案」進行報告，事前受訪時馴証實。

(中時 )

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