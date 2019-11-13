針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥（圖）13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。（劉宗龍攝）

針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥（圖）13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。（劉宗龍攝）

針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。

(中時 )