法務部長證實 北檢他字案查韓國瑜豪宅 10:502019/11/13 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥（圖）13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥（圖）13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。（劉宗龍攝） 針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥（圖）13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。（劉宗龍攝） 針對韓國瑜豪宅案是否已分案偵查，法務部長蔡清祥13日出席立法院司法及法制委員會時，會前受訪表示，因有民眾向台北地檢署提出檢舉，所以，北檢就依法律規定分他字案偵查中，不會因為對象是韓市長就加快辦案速度，一切都依法辦理。 (中時 ) #偵查 #北檢 #豪宅 #韓國瑜 #蔡清祥 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》看齊連戰 挺韓勝選才是王道 04:102019/11/09 政治要聞 韓國瑜越黑越強 網：黑韓時刻還演得下去嗎？ 08:102019/11/09 政治 韓唱《我現在要出征》 他驚藏有對高雄的暗號 08:132019/11/09 政治 綠營計畫失敗！網一面倒認為這事對韓國瑜無傷 14:012019/11/09 政治 總統大選首例！韓國瑜全國競總竟設在這？ 10:082019/11/10 政治 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 韓國瑜豪宅案 林俊憲：透過民代施壓違法貸款 11:372019/11/11 政治 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 社會熱門新聞 元祖少東外遇黑松小三 激吻吟叫「老公」片曝光 - 社會 已羨慕！學姐新男友遭爆 曾交往台版波多野結衣 - 社會 中華爽贏韓 王牌投手遭爆摟妹回飯店 - 社會 費玉清對謝金燕的一則笑話…點出學姐喜歡的男友特質 - 社會 法務部長證實 北檢他字案查韓國瑜豪宅 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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