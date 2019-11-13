已經退役的熱火名人「閃電俠」韋德，近日在受訪時被問及心中最強的先發五人是誰？韋德立刻表示，雷艾倫、詹姆斯、波許、歐尼爾以及自己。

韋德說，「如果要我選擇的話，肯定會從過往奪冠隊友中挑選的，我打控球後衛，雷艾倫打得分後衛，詹姆斯是小前鋒，波許主打大前鋒，中鋒就是歐尼爾了，至於第六人則是哈斯勒。」

韋德的職業生涯總共拿到3次總冠軍，分別是2006、2012與2013年，韋德與歐尼爾、哈斯勒聯手摘下2006年冠軍，2012與2013年冠軍是與詹姆斯、雷艾倫和波許合力拿下的。

(中時電子報)