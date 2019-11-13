46歲的張承中（阿中）與任家萱（Selina）離婚後桃花不斷，11月8日，本刊直擊他身旁又有新女伴出現，竟是41歲的「金鐘視后」尹馨！令人驚訝的是，兩人約會時，還有尹馨弟弟一家作陪，張承中還不時幫忙照顧尹馨的姪女，有了親人的認證，顯見「尹中戀」不是玩玩而已。

CTWANT 》「尹中戀」曝光！ 直擊張承中穩交尹馨家人認證

十一月八日下午一點半，本刊直擊，穿著紅色格子襯衫和西裝褲的阿中，步出位於台北市松山區的豪宅，搭捷運到小南門站，一派優閒地到台北地方法院辦事，接著又搭捷運前往北門站。

阿中獨自出門辦事，接了通電話後就準備動身會尹馨。（圖／本刊攝影組）

阿中的行程看似平淡無奇，但他出了北門站後，不時東張西望，並一度進入機場捷運站又出站。離開捷運站後，阿中走到南陽街買飲料，接著步行到忠孝西路，開始講起電話，似乎是在等待電話另一頭的指示，詭異的移動方式實在令人好奇。

下了接駁巴士的阿中，直奔尹馨住家所屬社區，相當熟門熟路。（圖／本刊攝影組）

直到四點四十一分，阿中搭上前往新北市三重某社區的接送巴士，約莫十分鐘後，抵達該社區的阿中，熟門熟路地進入某戶。到了晚間六點三十七分，尹馨的黑色轎車駛離該社區，但開車的人竟是阿中，尹馨則坐在副駕駛座，不知道隱瞞了多久的「尹中戀」終於曝光。

傍晚阿中開著尹馨的座車，載女友出門。（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)