國民黨不分區名單今天將出爐，外傳前警大教授葉毓蘭以第1名出列，她的警界老友新北市長侯友宜13日市政會議後受訪表示，他也是今天看報紙才知道，葉毓蘭老師很認真、很努力，是非常優秀的教授，如果消息是真的，祝福她也希望她加油。

(中時 )