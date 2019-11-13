葉毓蘭列不分區第一？侯友宜：希望她加油 09:532019/11/13 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜祝福葉毓蘭。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨不分區名單今天將出爐，外傳前警大教授葉毓蘭以第1名出列，她的警界老友新北市長侯友宜13日市政會議後受訪表示，他也是今天看報紙才知道，葉毓蘭老師很認真、很努力，是非常優秀的教授，如果消息是真的，祝福她也希望她加油。 (中時 ) #葉毓蘭 #侯友宜 #不分區立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠營黑韓豪宅案心有戚戚焉？侯：不批評 12:342019/11/09 政治 侯友宜開支票：新北市4年內增30座智慧停車場 16:502019/11/09 生活 侯友宜淡水輔選洪孟楷 展現最強母雞氣勢 16:412019/11/09 政治 最強母雞侯友宜 首次輔選超人氣 04:102019/11/10 政治要聞 長青趣味運動大會 侯友宜與長者一起動健康 14:462019/11/10 生活 長青趣味運動會 2000長者動健康 04:102019/11/11 地方新聞 獨家專訪〉不分區立委名單 韓國瑜：尊重黨中央安排 16:242019/11/11 政治 2020韓張配拍板 侯友宜給肯定祝福 16:362019/11/11 政治 113名競逐不分區立委 藍排除現任但有例外 18:282019/11/12 政治 國民黨不分區第1名 葉毓蘭：我好像染風寒趕緊來睡 22:592019/11/12 政治 政治熱門新聞 韓與他驚天一抱 網：民調將漲10％ - 政治 才貌雙全！張善政太太驚人背景曝光 - 政治 不是吳敦義？藍不分區名單 網爆怒：這人引全黨反彈！ - 政治 韓國瑜張良計？一張圖讓上萬韓粉讚爆！ - 政治 又有人跳船！她竟挺韓 網：嚇死人了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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