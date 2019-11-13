香港數月來動盪不安，暴力事件與日俱增，美國聯邦參議院外交委員會主席、共和黨籍的里契（Jim Risch）今天說，他希望參院通過立法，支持香港親民主示威者。

路透社報導，里契說，他是「香港人權與民主法案」的共同提案人和「堅定擁護者」；這項法案要求美國針對香港特殊地位進行更嚴格審查。

民主黨主宰的聯邦眾議院10月中旬無異議通過眾院版香港人權與民主法案，引來北京當局指責，痛批美國國會議員有「險惡意圖」。

里契所屬的參議院外委會9月通過參院版法案，但法案一直未被排進全院表決議程。兩院文本還需要一致，然後再提交總統川普簽署成為法律。美國目前正與中國進行激烈貿易談判，白宮並未透露川普會簽署或否決這項法案。

里契在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）探討中國問題時表示：「我們希望有所進展。」

香港警察昨天在多所大學校園與民主運動抗議人士爆發時而激烈的衝突，香港部分地區陷入癱瘓，包括市中心金融區，港警連續第2天朝抗議群眾發射催淚瓦斯。

幕僚表示，里契和同黨的聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）明將會晤參院多數黨共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell），討論表決香港人權與民主法案的可能時程。

里契說：「全世界必須看到美國挺身而出，說這是不對的行為，我們與香港人民站在一起。」

詢及麥康奈是否會同意參院進行表決，發言人點出，麥康奈今天在參院發言時，已對香港暴力情事升溫表示關切。

麥康奈說：「我亟欲與里契、葛蘭姆（Lindsey Graham）和盧比歐等參議員繼續合作，尋求一個強大且程序上可行的解決方案。」

支持者說，若麥康奈安排參院進行表決，這項法案料將能輕鬆通過。

(中央社)