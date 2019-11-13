綠營民代13日針對高雄巿長韓國瑜夫婦近日言論，認為已性騷擾全台灣人，且讓全台灣人不舒服，並有「教壞囝仔大小」，要求高雄巿政府將韓國瑜移送性別平等委員會調查，以還給高雄巿民及全國人民清靜的空間。

立委劉世芳、民進黨高雄市議員康裕成、高閔琳、鄭孟洳與時代力量巿議員黃捷13日針對韓國瑜日前受訪，以武大郎跟潘金蓮蓋一條棉被形容「蔡賴配」，還有李佳芬表示現在學校會教「肛交」等言論，要求移送高雄巿性平會。

劉世芳指出，韓國瑜夫婦的言行就是在性騷擾全台灣人，讓全台灣人都不舒服，家裡有小朋友的家長，該如何面對小朋友的詢問？而且韓從競選高雄巿長起，屢屢出現很多用「性」做為政治的評論，實在是非常的糟糕。

綠營民代認為，韓國瑜過往的言論，已經可以彙集成「歧視語錄」，要求高市府性別平等委員會以及主責性平三法的相關局處，包括社會局、教育局、勞工局等，立刻召開性平委員會移送韓國瑜，並在2個月內完成調查。

(中時 )