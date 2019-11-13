國民黨不分區立委提名審核委員會昨(12日)召開會議提出不分區名單，預計將在今天中常會審核，但名單流出經媒體報導後，許多網友和藍營支持者痛批，竟然沒有現任立委林麗蟬(新住民、陸配代表)、前藍委趙少康等實力派，好幾位都是酬庸和派系妥協性質。

據流出的安全名單排序依次為下：前警界學者葉毓蘭、現任不分區立委曾銘宗、前立委李貴敏、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷、前立委鄭麗文、全國農田水利會長林文瑞、學者李玉嬋、吳敦義、屏東縣黨部主委廖婉汝、前總統府發言人陳以信、救國團主任葛永光太太車宜靜、台南市黨部主委謝龍介、台商聯合總會名譽總會長吳松伯太太溫玉霞、前立委翁重鈞、中常委張育美、學者江岷欽。

網友andy199113在批踢踢政黑版發文「唯一支持趙少康排入國民黨不分區立委名單」，原PO提到「唯一支持無黨籍的前藍委、政治金童趙少康納入中國國民黨不分區立委名單，這樣才能真正的幫助國民黨。在正式公布之前相信都可以更換，國民黨務必一定要把趙少康加入這次的名單，把他能從評論政治的政論主持人，送到國會來為國家出一份心力，唯一支持趙少康進入國會。」

其他網友則認為，「趙少康大概昨晚看到名單要吐了」、「趙少康論述比那個甚麼吳斯懷強多了」。

(中時電子報)